Кабмин утвердил правила выделения субсидии за невозвратные авиабилеты

Правительство РФ утвердило правила субсидирования убытков туроператоров, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам за рубеж в составе турпродукта, а также с возвратными рейсами из стран, в которых были введены ограничения из-за коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении Минэкономразвития.



Из резервного фонда Правительства Ростуризму на эти цели выделено 3.5 млрд руб.



В соответствии с правилами, на субсидию могут претендовать туроператоры, реализовавшие турпродукт в составе которого есть авиаперелёт с невозвратным тарифом. При этом, туроператор сможет получить возмещение, если уже вернул туристу деньги за нереализованный тур, включая стоимость перелёта.



Туроператоры могут также компенсировать частичную стоимость рейсов, которыми возвращали российских организованных туристов из стран, в которых были введены ограничения в связи с распространением коронавируса.





"AK&M" от 27.04.2020