Ингосстрах выплатил 5 млн руб. за комбайн, повреждённый огнём

Ингосстрах выплатил 5 млн руб. за зерноуборочный комбайн NEW HOLLAND, который был повреждён огнём. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл в сентябре 2019 года. Во время выполнения работ произошло возгорание, которое привело к повреждению основных элементов комбайна.



Программа страхования предусматривает защиту имущественных интересов страхователя от рисков повреждения или утраты (гибели) оборудования вследствие пожара, удара молнии, злоумышленных действий третьих лиц, аварии и др. Лимит ответственности составляет 109 млн руб. Договор заключен сроком на 2 года.



Ингосстрах сотрудничает с клиентом по программам страхования имущества с 2019 года.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 27.04.2020