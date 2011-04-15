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27/04/2020
15:51

Букмекеры не попадут в список системообразующих предприятий, Генпрокуратура

Генеральная прокуратура РФ провела проверку законности оказания государственной поддержки бизнесу в жизненно значимых сферах экономики, включения в перечень системообразующих предприятий организаций, а также актуальности критериев, служащих основанием для оказания юридическим лицам приоритетной финансовой помощи. Об этом говорится в сообщении и Генпрокуратуры.

По итогам проверки Минэкономразвития указано на необходимость разработки новых критериев, в частности, указано на недопустимость включения букмекерских контор в названный перечень.

Соответствующие меры по требованию Генпрокуратуры Минэкономразвития были приняты, подчёркивает ведомство.

Обновлённые критерии позволяют претендовать на включение в данный перечень градообразующим предприятиям; организациям, обеспечивающим информационную безопасность в интернете и транспортную доступность удалённых территорий; юридическим лицам, осуществляющим эксплуатацию критически важной инфраструктуры, и другим. Игорная деятельность не отнесена к их числу, подчёркивает Генпрокуратура.


"AK&M" от 27.04.2020
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