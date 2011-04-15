Трассу Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе свяжут с улицей Александры Монаховой. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Как отметил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов, слова которого приводятся в сообщении, "участок трассы от улицы Александры Монаховой до транспортной развязки на пересечении дороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе начнут сооружать в 2022 году. К проектно-изыскательским работам приступят в ближайшее время".



Он добавил, что ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства" подвело итоги электронного аукциона по этому объекту. Проектно-изыскательские работы выполнит АО "Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна "Моспроект-3". У организации есть 20 месяцев с даты заключения контракта на выполнение всех мероприятий.



Всего в рамках проекта предстоит построить: участок дороги от Проектируемого проезда N 812 до примыкания к путепроводу на пересечении дороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе в районе дер. Столбово.



Его длина составит 2.6 км; боковой проезд со стороны Административно-делового центра "Коммунарка" длиной 1.4 км. Он нужен для обслуживания прилегающих территорий; боковые проезды вдоль путепровода на пересечении с улиц Александры Монаховой и Бачуринской длиной 1.3 км; боковой проезд от путепровода на пересечении дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" до улицы Сосенский Стан длиной 0.55 км.



Также установят шумозащитные экраны и окна, благоустроят территорию, обустроят тротуары и заездные карманы для наземного транспорта.



"AK&M" от 27.04.2020