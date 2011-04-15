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27/04/2020
16:18

Для обслуживания ТПУ "Саларьево" к 2022 году построят 22 км дорог

Для обслуживания транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Саларьево" к 2022 году построят 22 км дорог. Об этом заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, говорится в сообщении Стройкомплекса.

По его словам, также возведут восемь искусственных дорожных сооружений - тоннелей, мостов, эстакад.

"В начале 2020 года началось строительство съезда с Киевского шоссе на улицу Адмирала Корнилова в поселении Московский. Строится боковой проезд вдоль Киевского шоссе из области со съездом на улмцу Академика Корнилова, включая тоннель", - сказал Р.Загрутдинов.

По его словам, от деревни Картмазово к ТПУ построят путепровод на пересечении с проектируемым проездом N 907.

"Сейчас проект находится на рассмотрении в Мосгосэкспертизе", - отметил руководитель Департамента.

Напомним, работы по строительству дорог для улучшения транспортного обслуживания территории ТПУ "Саларьево" начались в 2016 году. Первыми были построены подъездная дорога к станции метро "Саларьево" со съездом с Киевского шоссе, при движении из области и левоповоротный съезд с Киевского шоссе на дорогу к станции метро "Саларьево". Всего здесь построили 5.7 км дорог и две эстакады.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявлял, до конца года планируется завершить строительство дороги, соединяющей улицу Авиаторов с Родниковой улицей.

"AK&M" от 27.04.2020
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