На Харбейском месторождении пройдёт комплексное обустройство кустовых площадок. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.



Проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено сооружение объектов, обеспечивающих совместную добычу, сбор, транспорт нефти, газа и газоконденсата за счет совмещения технологических операций. Строительные работы разбиты на 107 этапов, в ходе которых на участке будут размещены восемь кустов скважин, трубопроводы сбора и транспорта продукции скважин, система поддержания пластового давления с водоводами. Также здесь проложат автомобильные дороги общей протяженностью 23.557 км, которые обеспечат доступ к объектам месторождения. Помимо этого, для электроснабжения потребителей здесь будут проведены воздушные линии электропередачи и построены объекты технологических сетей связи для обеспечения передачи данных.



Общий фонд включает 86 скважин, в том числе четыре газовых, 19 газоконденсатных, 34 нефтяных и 29 нагнетательных.



Застройщик и источник финансирования - ООО "Новатэк-Таркосаленефтегаз".



Харбейское нефтегазоконденсатное месторождение, открытое в 2015 году, расположено в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области и входит в Северо-Русский кластер НОВАТЭКа.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль акционеров НОВАТЭКа по МСФО за 2019 год выросла в 5.3 раза до 865.477 млрд руб. со 163.742 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 3.7% до 862.803 млрд руб. с 831.758 млрд руб. Показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий вырос на 11% до 461.157 млрд руб. против 415.296 млрд руб.



"AK&M" от 27.04.2020