ВТБ подписал кредитное соглашение по проектному финансированию строительства МФЦ "Эспланада"

Банк ВТБ и ООО "Проспект Пермь", входящий в группу компаний "Проспект", подписали кредитное соглашение по финансированию проекта МФЦ в центре Перми на общую сумму 5.14 млрд руб. сроком на 7 лет. Об этом говорится в сообщении банка.



Средства будут направлены на реализацию первого этапа строительства МФЦ, который откроется для посетителей уже в конце 2021 года.



В мае 2019 года между ООО "Проспект Пермь" и "Агентством инвестиционного развития" Пермского края было подписано Инвестиционное соглашение о реализации приоритетного проекта Пермского Края. Общий объём инвестиций в проект со стороны инициатора ("ООО Проспект Пермь") составит более 8.6 млрд руб. По предварительной оценке проект создаст 2300 новых рабочих мест и включает развитие дорожной инфраструктуры центра Перми с общим объёмом финансирования более 200 млн руб.



В рамках реализации проекта к 2024 году запланировано завершение строительства современного комплекса площадью 164.8 кв. м, в состав которого войдут гостиничный комплекс, выставочные пространства, многозальный кинотеатр, большая зона развлечений, разнообразные операторы общественного питания, а также торговая галерея международных и федеральных брендов. Для удобства посетителей будет функционировать подземная парковка на 1200 мест. На сегодняшний день 25% площадей первой очереди МФЦ сдано в аренду международным и федеральным брендам.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 27.04.2020