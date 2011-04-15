Россельхозбанк предлагает клиентам льготную ипотеку под 6.3%

АО "Россельхозбанк" начал работу в рамках новой государственной программы "Ипотека с господдержкой 2020" для оказания помощи гражданам и строительной отрасли. Об этом говорится в сообщении банка.



Ставка по продукту "Ипотечный кредит на покупку жилой недвижимости", запущенного в рамках госпрограммы, составит всего 6.3%.



Оформить льготный кредит на покупку новостройки можно со сроком до 30 лет, с первоначальный взносом свыше 20% от стоимости будущей квартиры. Пониженная ставка сохраняется на весь срок кредита.



Максимальная сумма кредита для жителей г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 8 млн руб., для жителей других регионов — 3 млн руб. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 ноября 2020 года.



Кредитный ипотечный портфель банка на конец I квартала текущего года составил 278 млрд руб. По состоянию на 20 апреля 2020 года в рамках программы льготной сельской ипотеки Россельхозбанк получил более 48 тыс. обращений на сумму более 100 млрд руб. Из них предоставили необходимый пакет документов и уже получили одобрение банка около 30% заёмщиков, основная часть которых в настоящее время занимается подбором объекта недвижимости. Подобрали такой объект и получили финальное одобрение банка 4150 клиентов на сумму 8.7 млрд руб. При этом 2287 кредитов на сумму 4.9 млрд руб. уже выданы заёмщикам. Выдачи произведены в 57 регионах. Лидерами по объёму являются: Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Башкортостан, Новосибирская и Белгородская области.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



"AK&M" от 27.04.2020