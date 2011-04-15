В Сбербанк Бизнес Онлайн появились услуги Сберлогистики

Сбербанк и Сберлогистика запустили логистические сервисы в интернет-банке Сбербанк Бизнес Онлайн. Об этом говорится в сообщении банка.



Более 2.5 млн юридических лиц могут подключить услуги Сберлогистики за несколько минут по СберБизнес ID. Договор формируется автоматически без бумажных документов, и сразу же после его подтверждения корпоративные клиенты могут доставлять товары по всей стране на условиях постоплаты. Для отправки корреспонденции и посылок пользователям Сбербанк Бизнес Онлайн доступны два продукта — "Сберкурьер" и "Сберпосылка". "Сберкурьер" — это доставка с курьером от двери до двери. Собственные курьерские сети Сберлогистики охватывают 800 населённых пунктов. Курьеры компании снабжены всеми необходимыми средствами защиты и работают по алгоритмам бесконтактной доставки.



"Сберпосылка" — доставка в пункты выдачи заказов. Сегодня клиентам Сберлогистики доступны 13 тыс. пунктов выдачи, включая отделения Сбербанка и постаматы.



В интерфейсе личного кабинета можно рассчитать стоимость доставки, вызвать курьера, отправить посылку в ближайший для получателя пункт выдачи и отслеживать статус по каждому заказу в режиме онлайн. Сервис автоматизирует подготовку и отправку посылок, в одном окне можно управлять всеми логистическими процессами.



ООО "Сберлогистика" — компания Сбербанка, универсальная логистическая платформа, развивающая собственную инфраструктуру и партнёрские сети доставки как для корпоративных, так и для частных клиентов по всей России. Компания была учреждена ПАО "Сбербанк" в мае 2019 года. В ноябре 2019 года компания вышла на рынок с целостной продуктовой линейкой и собственной инфраструктурой, включающей пять складов класса А в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке, а также собственные курьерские сети в 800 населённых пунктах. В целом география доставки компании охватывает 26 тыс. населённых пунктов России.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 27.04.2020