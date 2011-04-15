Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27/04/2020
17:53

В Сбербанк Бизнес Онлайн появились услуги Сберлогистики

Сбербанк и Сберлогистика запустили логистические сервисы в интернет-банке Сбербанк Бизнес Онлайн. Об этом говорится в сообщении банка.

Более 2.5 млн юридических лиц могут подключить услуги Сберлогистики за несколько минут по СберБизнес ID. Договор формируется автоматически без бумажных документов, и сразу же после его подтверждения корпоративные клиенты могут доставлять товары по всей стране на условиях постоплаты. Для отправки корреспонденции и посылок пользователям Сбербанк Бизнес Онлайн доступны два продукта — "Сберкурьер" и "Сберпосылка". "Сберкурьер" — это доставка с курьером от двери до двери. Собственные курьерские сети Сберлогистики охватывают 800 населённых пунктов. Курьеры компании снабжены всеми необходимыми средствами защиты и работают по алгоритмам бесконтактной доставки.

"Сберпосылка" — доставка в пункты выдачи заказов. Сегодня клиентам Сберлогистики доступны 13 тыс. пунктов выдачи, включая отделения Сбербанка и постаматы.

В интерфейсе личного кабинета можно рассчитать стоимость доставки, вызвать курьера, отправить посылку в ближайший для получателя пункт выдачи и отслеживать статус по каждому заказу в режиме онлайн. Сервис автоматизирует подготовку и отправку посылок, в одном окне можно управлять всеми логистическими процессами.

ООО "Сберлогистика" — компания Сбербанка, универсальная логистическая платформа, развивающая собственную инфраструктуру и партнёрские сети доставки как для корпоративных, так и для частных клиентов по всей России. Компания была учреждена ПАО "Сбербанк" в мае 2019 года. В ноябре 2019 года компания вышла на рынок с целостной продуктовой линейкой и собственной инфраструктурой, включающей пять складов класса А в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке, а также собственные курьерские сети в 800 населённых пунктах. В целом география доставки компании охватывает 26 тыс. населённых пунктов России.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.

"AK&M" от 27.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100