Россельхозбанк запустил программу кредитования бизнеса на выплату заработной платы под 0%

АО "Россельхозбанк" приступило к финансированию в рамках государственной программы кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в сообщении банка.



Банком приняты решения о финансировании по заявкам компаний и начаты выдачи кредитов. Одним из первых заёмщиков, получивших беспроцентный кредит, стал санаторий "Машук", расположенный в Ставропольском крае в Пятигорске.



Санаторий "Машук" основан ещё в 1958 году на базе санатория N 30 имени М.И. Калинина. Он находится в экологически чистом районе под названием Кавказские Минеральные Воды на северо-западе горы Машук. Регион имеет особый федеральный статус. Сегодня санаторий - это новый современный семиэтажный спальный корпус в живописном лесном массиве, имеющий собственную лечебную базу и коллектив квалифицированных узкоспециализированных врачей.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



"AK&M" от 27.04.2020