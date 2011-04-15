Оборот розничной торговли в РФ в марте вырос на 5.6% до 2.915 трлн руб.

Оборот розничной торговли в РФ в марте 2020 года вырос на 5.6% до 2.915 трлн руб. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.



В I квартале 2020 года оборот розничной торговли составил 8.179 трлн руб., что на 4.3% больше, чем годом ранее.



В марте оборот розничной торговли на 95.2% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4.8% (в марте 2019 года - 94.8% и 5.2% соответственно).





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