Дайджест газеты "Коммерсант" от 28 апреля 2020 года.



"ПОМОЩНИК МОСКВЫ" МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ НЕ У ДЕЛ

НОВЫЙ КОАП ЗАПРЕТИТ НАКАЗЫВАТЬ ВОДИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЙ НА СМАРТФОНАХ





Новая версия КоАП от Минюста может прекратить практику наказания столичных и подмосковных водителей за неправильную парковку с помощью смартфонов с приложениями "Помощник Москвы" и "Народный инспектор". Эти гаджеты используют для фиксации нарушений почти полмиллиона граждан. В то время как в кодексе предполагается закрепить норму, что автоматические комплексы должны "работать без какого-либо непосредственного воздействия на них человека". В Госдуме поправку Минюста поддержали, в мэрии Москвы до выхода нового кодекса документ не комментируют.





МУКА НОРМОТВОРЧЕСТВА

ХЛЕБОПЕКИ ПРОСЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОГРАНИЧИТЬ ЭКСПОРТ ПШЕНИЦЫ



Введение квоты на экспорт зерна и интервенции Минсельхоза не привели к снижению цен на пшеницу в России. Национальный союз хлебопечения (НСХ) сообщил главе министерства Дмитрию Патрушеву о продолжении роста стоимости сырья и попросил поддержать отрасль субсидиями и ограничительными пошлинами на вывоз зерна. Это может привести к нехватке оборотных средств у аграриев, предупреждают в Минсельхозе.





COVID ПОКАЖЕТ, КТО КОПТИТ

ИСТОЧНИКИ ДЫМА В САМЫХ ГРЯЗНЫХ ГОРОДАХ РФ ПРОТЕСТИРУЮТ КАРАНТИНОМ



Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Роспотребнадзору и Росгидромету провести дополнительные измерения качества воздуха в 12 городах с самым сильным уровнем загрязнений в России. Причина - недоверие Белого дома комплексным планам регионов по снижению выбросов в этих городах в соответствии с требованиями федерального проекта "Чистый воздух" и споры об их основном источнике: промышленность и транспорт обвиняют в "черном небе" друг друга. Как удалось выяснить "Ъ", подозрения правительства могут быть обоснованны.





ВОЕННЫЙ НАДЗОР ИЗОЛИРОВАЛИ ОТ СЛЕДСТВИЯ

ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА ПОСТРАДАЛА ОТ КОРОНАВИРУСА



Как стало известно "Ъ", коронавирус внес существенные коррективы в работу Главной военной прокуратуры (ГВП). После того как заболевание было обнаружено у начальника 3-го управления ГВП и его заместителя, руководящих надзором за расследованием уголовных дел главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР и гособвинением при избрании мер пресечения, их подчиненным пришлось перейти на жесткий карантин. Военный санэпиднадзор приказал прокурорам самоизолироваться либо максимально дистанцироваться от окружающих. Сотрудники ГВСУ, которые находятся с прокурорами в одном здании, эпидемии избежали.





СМАРТФОНЫ ПРОЙДУТ ПЕРЕПИСЬ

РЕГИСТРАЦИЯ УСТРОЙСТВ ПО ЗАВОДСКОМУ НОМЕРУ МОЖЕТ СТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ В 2021 ГОДУ





Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI) в середине 2021 года. По новой версии законопроекта, которая проходит согласование в администрации президента, платной процедура будет только для новых устройств, требование распространится в том числе на граждан, ввозящих смартфоны из-за границы самостоятельно. Это должно помочь бороться с кражами и ограничить в интересах официальных дистрибуторов непрямые поставки смартфонов.





"ЯНДЕКС.ТАКСИ" УЕДЕТ ОТ ПРИБЫЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ ПОДПОРТЯТ БЕСПИЛОТНИКИ



По итогам 2020 года совместное предприятие "Яндекса" и Uber "Яндекс.Такси" может вновь выйти в убыток после прибыли в 2019 году, прогнозируют аналитики Sberbank CIB. Сам сервис такси при этом, по мнению аналитиков, в перспективе года сохранит хорошие показатели, несмотря на пандемию, большую же часть убытка сгенерируют развиваемый компанией проект беспилотного транспорта и сервисы доставки еды. Убыток не должен стать помехой для планов по IPO, на которых сильнее может отразиться общеэкономическая ситуация, считают эксперты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 28.04.2020