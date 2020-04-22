ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 29 апреля в размере 74.5706 руб. против 74.4960 руб. на 28 апреля.







Курс доллара США за последние 5 дней:



28.04.20 - 74.4960 руб.

25.04.20 - 74.7163 руб.

24.04.20 - 75.1290 руб.

23.04.20 - 77.0416 руб.

22.04.20 - 76.2562 руб.





"AK&M" от 28.04.2020