ЦБ РФ установил официальный курс евро на 29 апреля в размере 80.7749 руб. против 80.7611 руб. на 28 апреля.







Курс евро за последние 5 дней:



28.04.20 - 80.7611 руб.

25.04.20 - 80.2528 руб.

24.04.20 - 81.1468 руб.

23.04.20 - 83.6826 руб.

22.04.20 - 82.6160 руб.





"AK&M" от 28.04.2020