Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 29 апреля

Банк России установил на 29 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 48.3516

1 Азербайджанский манат 43.9556

100 Армянских драмов 15.4968

1 Белорусский рубль 30.2825

1 Болгарский лев 41.3752

1 Бразильский реал 13.1883

100 Венгерских форинтов 22.7756

1000 Вон Республики Корея 60.9698

10 Гонконгских долларов 96.2065

1 Датская крона 10.8515

1 Доллар США 74.5706

1 Евро 80.7749

100 Индийских рупий 97.8777

100 Казахстанских тенге 17.2853

1 Канадский доллар 53.1925

100 Киргизских сомов 92.7433

1 Китайский юань 10.5250

10 Молдавских леев 41.2562

1 Новый туркменский манат 21.3364

10 Норвежских крон 71.1253

1 Польский злотый 17.8360

1 Румынский лей 16.7094

1 СДР (специальные права

заимствования) 101.701

1 Сингапурский доллар 52.6145

10 Таджикских сомони 72.8229

1 Турецкая лира 10.6572

10000 Узбекских сумов 73.5628

10 Украинских гривен 27.5677

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 92.9746

10 Чешских крон 29.6952

10 Шведских крон 74.9453

1 Швейцарский франк 76.4435

10 Южноафриканских рэндов 39.8613

100 Японских иен 69.6629

"AK&M" от 28.04.2020