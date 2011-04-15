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28/04/2020
14:02

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 29 апреля

Банк России установил на 29 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.



1 Австралийский доллар 48.3516
1 Азербайджанский манат 43.9556
100 Армянских драмов 15.4968
1 Белорусский рубль 30.2825
1 Болгарский лев 41.3752
1 Бразильский реал 13.1883
100 Венгерских форинтов 22.7756
1000 Вон Республики Корея 60.9698
10 Гонконгских долларов 96.2065
1 Датская крона 10.8515
1 Доллар США 74.5706
1 Евро 80.7749
100 Индийских рупий 97.8777
100 Казахстанских тенге 17.2853
1 Канадский доллар 53.1925
100 Киргизских сомов 92.7433
1 Китайский юань 10.5250
10 Молдавских леев 41.2562
1 Новый туркменский манат 21.3364
10 Норвежских крон 71.1253
1 Польский злотый 17.8360
1 Румынский лей 16.7094
1 СДР (специальные права
заимствования) 101.701
1 Сингапурский доллар 52.6145
10 Таджикских сомони 72.8229
1 Турецкая лира 10.6572
10000 Узбекских сумов 73.5628
10 Украинских гривен 27.5677
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 92.9746
10 Чешских крон 29.6952
10 Шведских крон 74.9453
1 Швейцарский франк 76.4435
10 Южноафриканских рэндов 39.8613
100 Японских иен 69.6629

"AK&M" от 28.04.2020
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