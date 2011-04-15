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28/04/2020
12:30

ВТБ в I квартале нарастил продажи розничных кредитов на 8%

ВТБ в I квартале 2020 года увеличил продажи кредитных продуктов для физических лиц на 8% до 383 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении банка.

Портфель розничных кредитов вырос на 3% до 3.38 трлн руб., продемонстрировав положительную динамику по всем основным направлениям бизнеса. Доля ВТБ на рынке кредитования составила 18.5%.

Наиболее заметный рост в сегменте потребительского кредитования в I квартале показала ипотека. Портфель жилищных кредитов ВТБ вырос на 3.5% до 1.74 трлн руб., при этом объём выдач увеличился на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 190 млрд руб.

Портфель кредитов наличными по итогам квартала достиг 1.39 трлн руб., увеличившись на 2.5%,кредитных карт — 124 млрд руб. (+3%), портфель автокредитов сохраняется на уровне около 120 млрд. Объём выданных потребительских (около 180 млрд руб.) и автокредитов (более 16 млрд руб.) сопоставим с результатами I квартала прошлого года.

По объёму привлеченных средств физлиц ВТБ продолжает наращивать свою долю на рынке, в I квартале она увеличилась на 0.3 п.п., достигнув 14.4%. Портфель с учётом инвестиционных продуктов вырос за январь-март на 7% до 5.77 трлн руб. Наибольший рост в классическом привлечении — более 15% — показали средства до востребования. Портфель инвестпродуктов ВТБ вырос на 19% до 1.25 трлн руб. За первые три месяца клиенты ВТБ открыли более 205 тыс. новых брокерских счетов, что кратно превышает результат за I квартал прошлого года. Доля клиентов в ВТБ-Онлайн по итогам I квартала превысила 63%.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

"AK&M" от 28.04.2020
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