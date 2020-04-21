ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 28 апреля, в размере 74.4960 руб. против 74.7163 руб. на 25 апреля.







Курс доллара США за последние 5 дней:



25.04.20 - 74.7163 руб.

24.04.20 - 75.1290 руб.

23.04.20 - 77.0416 руб.

22.04.20 - 76.2562 руб.

21.04.20 - 74.6657 руб.





"AK&M" от 27.04.2020