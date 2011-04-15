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28/04/2020
09:50

Скончался генеральный директор Металлоинвеста А.Варичев

Генеральный директор УК "Металлоинвест" Андрей Варичев скоропостижно скончался 27 апреля после тяжелой болезни. Об этом сообщила пресс-служба компании.

А.Варичев возглавлял Металлоинвест с 2009 года. С 1992 года он занимал руководящие посты на ряде российских металлургических предприятий. В 2005-2006 годах возглавлял Михайловский ГОК, затем, в 2006-2009 годах, занимал должности коммерческого директора, первого заместителя генерального директора УК "Металлоинвест". Он был награжден орденом Дружбы, званием "Почётный металлург".

Металлоинвест - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды и имеет одни из самых низких показателей себестоимости производства ЖРС. 100% акций Металлоинвеста контролируются ООО "ХК ЮэСэМ", основным бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%).

"AK&M" от 27.04.2020
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