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28/04/2020
10:52

VIDIA закрыла сделку по покупке Mellanox

NVIDIA закрыла сделку по покупке Mellanox. Сумма сделки составила $7 млрд. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ранее NVIDIA получила одобрение властей на покупку Mellanox. Сделка была анонсирована в марте 2019 года. Тогда NVIDIA сообщила о своём намерении приобрести израильскую компанию Mellanox за $6.9 млрд ($125 на акцию) наличными.

NVIDIA - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем-на-чипе.

Mellanox - производитель телекоммуникационного оборудования: коммутаторов и сетевых адаптеров InfiniBand и Ethernet. Компания расположена в Саннивейле, штат Калифорния, и Йокнеаме, Израиль. Компания с 2011 является единственным производителем оборудования для сетей Infiniband.

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