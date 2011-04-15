VIDIA закрыла сделку по покупке Mellanox

NVIDIA закрыла сделку по покупке Mellanox. Сумма сделки составила $7 млрд. Об этом сообщила пресс-служба компании.



Ранее NVIDIA получила одобрение властей на покупку Mellanox. Сделка была анонсирована в марте 2019 года. Тогда NVIDIA сообщила о своём намерении приобрести израильскую компанию Mellanox за $6.9 млрд ($125 на акцию) наличными.



NVIDIA - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем-на-чипе.



Mellanox - производитель телекоммуникационного оборудования: коммутаторов и сетевых адаптеров InfiniBand и Ethernet. Компания расположена в Саннивейле, штат Калифорния, и Йокнеаме, Израиль. Компания с 2011 является единственным производителем оборудования для сетей Infiniband.



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