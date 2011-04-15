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28/04/2020
11:16

Банк "Траст" выставил на торги пакеты акций рейтинговых агентств

Банк непрофильных активов "Траст" выставил на торги пакеты акций АО "Аналитическое кредитное рейтинговое агентство" (АКРА), АО "Эксперт РА" и долю участия в ООО "Национальное рейтинговое агентство". Об этом говорится в сообщении банка.

Заявки на участие в торгах принимаются с 27 апреля по 28 мая. Аукцион состоится 4 июня на площадке Росэлторга.

На торги выставлено три лота: 3.7% акций АО "Аналитическое кредитное рейтинговое агентство" (АКРА), 9.9% акций АО "Эксперт РА" и 9.9%-ная доля участия в ООО "Национальное рейтинговое агентство".

Банк непрофильных активов (ПАО "Банк "Траст") - российский финансовый институт с мажоритарным государственным участием, созданный в рамках деятельности Центрального банка Российской Федерации по оздоровлению банковской системы. Основан в июле 2018 года на базе банка "Траст" путём консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций.

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