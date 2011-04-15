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28/04/2020
11:17

BP закроет сделку по продаже бизнеса на Аляске

BP Plc подтвердила своё обязательство по завершению продажи своего бизнеса на Аляске компании Hilcorp Energy. Об этом сообщил Bloomberg.

Финансовые условия были скорректированы с учетом рыночных условий.

Согласно пересмотренному соглашению, общая сумма вознаграждения за продажу остается неизменной на уровне $5.6 млрд, но структура и поэтапность платежей были изменены, сообщила BP.

BP - транснациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне. Около трети выручки компании даёт деятельность в США. С 2013 года ВР принадлежит 20-процентная доля в компании "Роснефть".

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