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28/04/2020
10:35

Национальный союз производителей пива и напитков вступает в Союз российских пивоваров

Национальный союз производителей пива и напитков (НСППиН) вступает в Союз российских пивоваров (СРП). Об этом сообщила пресс-служба последнего.

Таким образом, два крупнейших некоммерческих объединения участников отечественной пивоваренной индустрии объединяют усилия по формированию справедливого и сбалансированного регулирования производства и оборота пива с соблюдением интересов всех участников рынка пива, государства и общества, подчеркивается в сообщении.

Заявление Национального союза производителей пива и напитков о вступлении в Союз российских пивоваров было рассмотрено и одобрено советом Союза российских пивоваров на заочном заседании 21 апреля.

В Союзе российских пивоваров - 97 участников, в Национальном союзе производителей пива и напитков - 89. Таким образом, после вступления НСППиН Союз российских пивоваров будет отстаивать интересы 186 предприятий российской пивоваренной индустрии. Порядка 90% членов обоих союзов - это компании-производители пива со 100-процентным российским участием, в НСППиН и СРП также входят компании из смежных с пивоварением отраслей.

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