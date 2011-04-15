Национальный союз производителей пива и напитков вступает в Союз российских пивоваров

Национальный союз производителей пива и напитков (НСППиН) вступает в Союз российских пивоваров (СРП). Об этом сообщила пресс-служба последнего.



Таким образом, два крупнейших некоммерческих объединения участников отечественной пивоваренной индустрии объединяют усилия по формированию справедливого и сбалансированного регулирования производства и оборота пива с соблюдением интересов всех участников рынка пива, государства и общества, подчеркивается в сообщении.



Заявление Национального союза производителей пива и напитков о вступлении в Союз российских пивоваров было рассмотрено и одобрено советом Союза российских пивоваров на заочном заседании 21 апреля.



В Союзе российских пивоваров - 97 участников, в Национальном союзе производителей пива и напитков - 89. Таким образом, после вступления НСППиН Союз российских пивоваров будет отстаивать интересы 186 предприятий российской пивоваренной индустрии. Порядка 90% членов обоих союзов - это компании-производители пива со 100-процентным российским участием, в НСППиН и СРП также входят компании из смежных с пивоварением отраслей.



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