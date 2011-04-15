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28/04/2020
10:39

Объем и стоимость сделок M&A в мире к концу квартала начали снижаться

Объем и стоимость сделок M&A в мире к концу I квартала 2020 года начали снижаться, сообщает GlobalData.

Количество сделок в марте составило 1.984 тыс. против 2.349 тыс. в феврале. Объем рынка снизился до $129.9 млрд со $151.2 млрд.

Количество сделок на сумму от $100 млн сократилось до 96 в марте против 168 месяцем ранее. В регионах Северной Америки, Европы, АТР, Ближнего Востока и Африки, а также в Южной и Центральной Америке количество таких сделок уменьшилось с 66, 47, 40, 7 и 8 соответственно до 29, 23, 37, 2 и 5 сделок.

Количество сделок M&A в Северной Америке сократилось до 820 в марте с 1.024 тыс. в феврале; объём снизился до $60.5 млрд с $69.6 млрд.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

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