Счетная палата выявила риски страхования за счет бюджетных средств по итогам проверки использования средств федерального бюджета на страхование в системно значимых страховых организациях (СЗСО). Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства.



Ежегодно Банк России формирует список СЗСО, сейчас в него входят 20 компаний. Это ключевые участники рынка, на них приходится более 77% страховых премий. Однако в отличие от системно значимых банков и платежных систем, требования к которым установлены законом, статус СЗСО в законодательстве не определен.



"На сегодняшний день ни в законах, ни в нормативных документах регулятора не предусмотрен дифференцированный подход к контролю и регулированию их деятельности. Включение в этот перечень имеет, скорее, номинальное значение. В связи с этим предлагаем проработать вопрос о практической реализации принципов риск-ориентированного подхода и пропорционального регулирования для СЗСО, закреплении этих принципов в нормативных документах", – заявил на коллегии аудитор Алексей Саватюгин.



Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин подтвердил, что ЦБ пошел впереди законодательства. "Действительно, не имея законодательной специальной базы, следуя решениям Совета по финансовой стабильности, по итогам кризиса 2007-2008 годов мы приняли решение вводить такую категорию, как системно значимые страховые организации. Мы в настоящее время думаем, имеет ли смысл оставлять это как форму, как отдельный инструмент, принимая во внимание то, что мы планируем устанавливать разные требования к страховым компаниям в зависимости от их рисков с точки зрения покрытия резервов и капитала", - сказал он на коллегии.



Счетная палата указала на риски неисполнения обязательств по государственным контрактам на страхование. Так, в 2017-2019 годах регулятор 26 раз выявлял у СЗСО нарушения требований к их финансовой устойчивости и платежеспособности. При этом в соответствии с законодательством о закупках они могли участвовать в конкурсах и заключать госконтракты на страхование.



"Потенциально, в случае усугубления финансовых проблем, это могло создать риски неисполнения обязательств и утраты средств федерального бюджета. Например, в январе 2018 года МВД заключило контракт на страхование на сумму свыше 13 млрд руб. с Центральным страховым обществом, а через четыре месяца ЦБ отозвал у этого страховщика лицензию и контракт пришлось расторгать. В данном случае бюджет не понес ущерб, потому что страховая премия выплачивалась частями и страховые выплаты превысили уплаченную сумму. Но при сегодняшнем состоянии законодательства о закупках такие риски возможны, в том числе и с системно значимыми организациями", - отметил аудитор.



В этой связи Счетная палата предложила проработать вопрос об уточнении законодательства о госзакупках в части требований к страховым организациям, которые заключают госконтракты на страхование.



Говоря непосредственно о расходах главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) на страхование, аудитор отметил, что в проверяемый период страховые услуги им преимущественно предоставляли три компании: "СОГАЗ", "ВТБ Страхование" и "МАКС". Все они относятся к СЗСО, и за 2017–2019 годы они получили 86.2% уплаченной ГРБС страховой премии.



Особое внимание Счетная палата уделила двум видам государственного страхования: обязательному страхованию военнослужащих и ряда категорий госслужащих, а также ОСАГО.



"Начиная с 2012 года, когда введены новые размеры выплат для военнослужащих, бюджет заплатил страховщикам почти в полтора раза больше, чем они выплатили выгодоприобретателям. В абсолютных цифрах это примерно 25 млрд руб. Огромная численность застрахованных, несколько миллионов человек, сама по себе обеспечивает диверсификацию рисков и ограничивает ущерб. Потенциально, это крупный резерв экономии бюджетных средств, – подчеркнул аудитор. – Поэтому мы предлагаем еще раз рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения в этой сфере страховых механизмов в нынешнем виде".



На ОСАГО за счет федерального бюджета в трех проверявшихся компаниях было потрачено свыше 1 млрд руб. При этом коэффициент выплат оказался для ГРБС в 4.5 раза меньше, чем в целом по договорам автогражданки, и составил лишь 17% уплаченных страховых премий. "Автомобили государственных чиновников проходят регулярный технический осмотр, их водят профессиональные водители. Осмотр личного состава также проходит регулярно. Они гораздо реже попадают в ДТП. В целом это говорит о негибкости сегодняшней системы тарифов – она не учитывает низкие риски для определенных категорий страхователей, в том числе и ГРБС", – пояснил А.Саватюгин.



Определенные шаги для решения этой проблемы уже делаются. Центробанк и Минфин рассматривают варианты индивидуализации ОСАГО. "Мы действительно движемся в сторону либерализации и персонификации тарифов. Государственная Дума уже приняла в первом чтении этот закон, то есть мы на верном пути в этом направлении", – отметил директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Иван Чебесков.



"AK&M" от 28.04.2020