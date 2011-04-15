Российская валюта снижается против доллара и евро. К 10:30 МСК пара USDRUB прибавляет 0.36% и котируется на уровне 74.76. Как и ожидалось, распродажи на рынке нефти привели к аналогичной слабости и рубля. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.



Давление на котировки нефти продолжают оказывать рост предложения, а также падение спроса на фоне замедления темпов роста мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Эксперты Goldman Sachs прогнозируют, что вызванная коронавирусом мировая рецессия, скорее всего, станет самой глубокой в современной истории.



Трейдеры также продолжают спекулировать на перспективе достижения запасами нефти максимальной емкости, когда хранилища будут заполнены до краев. Согласно прогнозам Goldman Sachs, произойти это может уже до конца мая, а именно в ближайшие 3-4 недели.



Текущее ослабление рубля также указывает на то, что ЦБ исчерпал имеющиеся возможности для поддержки курса российской валюты, а значит, с большей вероятностью дальнейшая динамика пары USDRUB будет определяться не интервенциями ЦБ, а естественными механизмами рыночного ценообразования. Другими словами, чем активнее будет снижаться нефть, тем хуже будет и рублю. Учитывая сказанное, пара USDRUB продолжит стремиться в район 78-80.



"AK&M" от 28.04.2020