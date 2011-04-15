Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28/04/2020
11:01

Российская валюта снижается против доллара и евро

Российская валюта снижается против доллара и евро. К 10:30 МСК пара USDRUB прибавляет 0.36% и котируется на уровне 74.76. Как и ожидалось, распродажи на рынке нефти привели к аналогичной слабости и рубля. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.

Давление на котировки нефти продолжают оказывать рост предложения, а также падение спроса на фоне замедления темпов роста мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Эксперты Goldman Sachs прогнозируют, что вызванная коронавирусом мировая рецессия, скорее всего, станет самой глубокой в современной истории.

Трейдеры также продолжают спекулировать на перспективе достижения запасами нефти максимальной емкости, когда хранилища будут заполнены до краев. Согласно прогнозам Goldman Sachs, произойти это может уже до конца мая, а именно в ближайшие 3-4 недели.

Текущее ослабление рубля также указывает на то, что ЦБ исчерпал имеющиеся возможности для поддержки курса российской валюты, а значит, с большей вероятностью дальнейшая динамика пары USDRUB будет определяться не интервенциями ЦБ, а естественными механизмами рыночного ценообразования. Другими словами, чем активнее будет снижаться нефть, тем хуже будет и рублю. Учитывая сказанное, пара USDRUB продолжит стремиться в район 78-80.

"AK&M" от 28.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100