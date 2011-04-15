Банк России вводит новый порядок ведения реестра паевых инвестиционных фондов. ЦБ опубликовал положение, устанавливающее порядок ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов. Документ вступает в силу через 10 дней с момента официального опубликования.



Начиная с 23 января 2020 года в связи с вступлением в силу поправок в закон "Об инвестиционных фондах" реестр паевых инвестиционных фондов содержит как сведения о паевых инвестиционных фондах, правила доверительного управления которых были зарегистрированы Банком России, так и сведения о паевых инвестиционных фондах, правила доверительного управления которых согласованы специализированными депозитариями.



Положением Банк России устанавливает исчерпывающий перечень документов, на основании которых регулятор осуществляет ведение реестра паевых инвестиционных фондов, а также определяет сроки внесения (исключения) сведений о паевом инвестиционном фонде в реестр (из реестра) паевых инвестиционных фондов.





"AK&M" от 28.04.2020