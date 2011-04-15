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28/04/2020
11:39

Банк России вводит новый порядок ведения реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России вводит новый порядок ведения реестра паевых инвестиционных фондов. ЦБ опубликовал положение, устанавливающее порядок ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов. Документ вступает в силу через 10 дней с момента официального опубликования.

Начиная с 23 января 2020 года в связи с вступлением в силу поправок в закон "Об инвестиционных фондах" реестр паевых инвестиционных фондов содержит как сведения о паевых инвестиционных фондах, правила доверительного управления которых были зарегистрированы Банком России, так и сведения о паевых инвестиционных фондах, правила доверительного управления которых согласованы специализированными депозитариями.

Положением Банк России устанавливает исчерпывающий перечень документов, на основании которых регулятор осуществляет ведение реестра паевых инвестиционных фондов, а также определяет сроки внесения (исключения) сведений о паевом инвестиционном фонде в реестр (из реестра) паевых инвестиционных фондов.


"AK&M" от 28.04.2020
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