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28/04/2020
11:58

Utair вывез из Индонезии и Таиланда в Сургут 190 пассажиров

По поручению Министерства иностранных дел РФ и правительства Ханты-Мансийского автономного округа авиакомпания Utair вывезла из Индонезии и Таиланда в Сургут 190 пассажиров, оставшихся за рубежом после закрытия авиасообщения из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Utair отправил в Азию пять лётных экипажей, чтобы обеспечить беспрерывный полёт и скорейшее возвращение россиян на родину.

"Самолёт Utair провёл в небе почти 30 часов в сложнейшем многодневном перелёте Москва-Денпасар-Бангкок-Сургут", - прокомментировал генеральный директор ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Андрей Мартиросов, слова которого приводятся в сообщении.

Так, 24 апреля 2020 года Boeing 767-200 выполнил перелёт из Москвы в Денпасар (Индонезия), с промежуточной стоянкой по нормам безопасности.

25 апреля авиакомпания планировала перелёт в Фиджи, откуда необходимо забрать 26 пассажиров, в том числе детей. Но, несмотря на все предпринятые усилия с российской стороны, авиационные власти Фиджи не выдали разрешение на прилёт лайнера. Utair и российские власти будут искать альтернативные пути вывоза граждан с острова.

27 апреля авиакомпания забрала 78 пассажиров, в том числе двоих детей, из Денпасара и ещё 112 - из Бангкока (Таиланд).

28 апреля самолёт с пассажирами прибыл в Сургут в 08:39 по местному времени. Там их встретили врачи для осмотра, взятия тестов на коронавирус и размещения на время карантина.

ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.

Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500.

"AK&M" от 28.04.2020
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