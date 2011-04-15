Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28/04/2020
11:48

Объем средств на счетах эскроу в долевом строительстве в марте вырос на 24%

Количество счетов эскроу за март увеличилось на 24% до 77 тыс. Это выше месячных темпов роста в конце прошлого года (порядка 5 тыс. счетов). Размер средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, вырос до 271.4 млрд руб., увеличившись на 25%. Об этом говорится в сообщен ии ЦБ.

Банками заключено 1064 кредитных договора с застройщиками. Сумма кредитных линий превысила 1.2 трлн руб. Задолженность застройщиков перед банками, складывающаяся исходя из потребности застройщиков в средствах для строительства, составила 413.4 млрд руб. В рамках уже заключенных кредитных договоров потенциал расширения кредитования превысил 844 млрд руб.

Средняя процентная ставка по кредитам застройщикам находится в диапазоне от 4.18 до 6.03% (по федеральным округам). По каждому конкретному договору ее размер существенным образом зависит от объема средств, накопленных на счетах эскроу, а также иных факторов (например, программ поддержки застройщиков — субъектов малого и среднего предпринимательства).

В 45 субъектах России есть 123 завершенных проекта с использованием счетов эскроу, по которым раскрыты более 5.4 тыс. счетов эскроу, сумма средств, перечисленных с них застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, составила более 12.4 млрд руб.

"AK&M" от 28.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100