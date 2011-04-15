Объем средств на счетах эскроу в долевом строительстве в марте вырос на 24%

Количество счетов эскроу за март увеличилось на 24% до 77 тыс. Это выше месячных темпов роста в конце прошлого года (порядка 5 тыс. счетов). Размер средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, вырос до 271.4 млрд руб., увеличившись на 25%. Об этом говорится в сообщен ии ЦБ.



Банками заключено 1064 кредитных договора с застройщиками. Сумма кредитных линий превысила 1.2 трлн руб. Задолженность застройщиков перед банками, складывающаяся исходя из потребности застройщиков в средствах для строительства, составила 413.4 млрд руб. В рамках уже заключенных кредитных договоров потенциал расширения кредитования превысил 844 млрд руб.



Средняя процентная ставка по кредитам застройщикам находится в диапазоне от 4.18 до 6.03% (по федеральным округам). По каждому конкретному договору ее размер существенным образом зависит от объема средств, накопленных на счетах эскроу, а также иных факторов (например, программ поддержки застройщиков — субъектов малого и среднего предпринимательства).



В 45 субъектах России есть 123 завершенных проекта с использованием счетов эскроу, по которым раскрыты более 5.4 тыс. счетов эскроу, сумма средств, перечисленных с них застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, составила более 12.4 млрд руб.



"AK&M" от 28.04.2020