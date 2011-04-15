М.Мишустин сократил сроки подачи сведений в ПФР

Правительство РФ сократило сроки передачи информации о приёме и увольнении сотрудников работодателями в Пенсионный фонд России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Согласно новому порядку, сведения о приёме и увольнении должны поступать в ПФР на следующий же день после того, как это произошло. Действие меры распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Ранее такую информацию направляли в ПФР раз в месяц.



Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования". Он предоставляет Правительству право устанавливать особый порядок и сроки подачи сведений о трудовой деятельности в ПФР до конца 2020 года.



"AK&M" от 28.04.2020