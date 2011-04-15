М.Мишустин поручил до 29 апреля представить концепцию смягчения ограничений по COVID

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля завершить подготовку концепции смягчения ограничений, введённых в связи распространением новой коронавирусной инфекции, в условиях завершения пандемии данной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.



До 29 апреля также должны быть подготовлены соответствующие рекомендации для субъектов Российской Федерации.





"AK&M" от 28.04.2020