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28/04/2020
12:24

ВСС ожидает сокращения рынка КАСКО на 15-25% из-за ситуации с коронавирусом

Сборы по КАСКО в 2020 году снизятся на 15-25% в зависимости от длительности карантинных мероприятий. Об этом заявил президент ВСС Игорь Юргенс, говорится в сообщении пресс-службы ВСС, РСА и НССО.

"Снижение уровня доходов населения и возможный рост цен на полисы могут привести к сокращению продаж примерно на 15-25%", - сказал И.Юргенс, отметив, что снижение интенсивности дорожного движения, произошедшее из-за ограничительных мер в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией, приведёт к кратковременному снижению количества ДТП и связанных с ними убытков по КАСКО.

Однако рост курса валют и последовавшее за ним подорожание импортных запасных частей для ремонта приведёт к росту среднего возмещения по КАСКО.

При этом текущая ситуация станет драйвером как для роста доли электронных продаж КАСКО, так и для перехода на удалённое урегулирование убытков.

Кроме того, в ближайшей перспективе вырастет востребованность новых страховых программ, позволяющих повысить доступность страхование по цене: поминутное страхование, использование телематики, применение франшиз, полагает И.Юргенс.


"AK&M" от 28.04.2020
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