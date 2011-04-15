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28/04/2020
12:59

Спрос населения на кредиты после двукратного падения начал восстанавливаться

Cпрос населения на кредиты после двукратного падения начал восстанавливаться, говорится в сообщении НБКИ.

На первую нерабочую неделю, с 30 марта по 5 апреля 2020 года, пришёлся максимальный спад кредитной активности. В зависимости от видов кредитования снижение количества заявок на кредиты составило по отношению к мартовскому недельному максимуму (с 16 по 22 марта) 35.3% по кредитным картам, 53% по потребительским кредитам, 72.2% по ипотеке и 85% по автокредитам. Количество всех кредитных заявок в первую неделю апреля по отношению к третьей неделе марта сократилось почти вдвое - на 49.7%.

Вместе с тем после резкого спада в течение двух недель кредитная активность заёмщиков восстанавливалась, подчёркивает НБКИ.

При этом по коротким необеспеченным кредитам восстановление происходит быстрее, чем по ипотеке и автокредитованию. По кредитам, обеспеченным залогами, до последней отчётной недели (с 13 по 19 апреля) сохранялось трёхкратное сокращение количества заявок по сравнению с максимальным уровнем марта. По потребкредитам и картам - менее чем двукратное.


"AK&M" от 28.04.2020
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