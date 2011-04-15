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28/04/2020
13:04

Дом.РФ выставил на продажу бывшее здание Минэкономразвития

Дом.РФ выставил на продажу бывшее здание Минэкономразвития. Об этом пишет газета "Ведомости".

Площадь здания, расположенного на Овчинниковской набережной, более 23 тыс. кв. м. Торги состоятся в середине августа.

"Банк ДОМ.РФ" - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2019 N 151-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Единственным акционером АО "Банк ДОМ.РФ" является АО "ДОМ.РФ". АО "Банк ДОМ.РФ" осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации.

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