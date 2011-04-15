Дом.РФ выставил на продажу бывшее здание Минэкономразвития. Об этом пишет газета "Ведомости".



Площадь здания, расположенного на Овчинниковской набережной, более 23 тыс. кв. м. Торги состоятся в середине августа.



"Банк ДОМ.РФ" - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2019 N 151-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Единственным акционером АО "Банк ДОМ.РФ" является АО "ДОМ.РФ". АО "Банк ДОМ.РФ" осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации.



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