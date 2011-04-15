Московский кредитный банк на два года отменяет комиссии за переводы по номеру телефона

Московский кредитный банк (МКБ) с 1 мая 2020 года отменяет комиссии за переводы по номеру телефона в рамках системы быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в сообщении банка.



Акция продлится до 30 июня 2022 года. Переводы СБП доступны в мобильном приложении, в ближайшее время появятся также в интернет-банке МКБ.



Акция распространяется на переводы, совершённые за счёт собственных средств, кредитные средства не учитываются.



Московский кредитный банк (МКБ, ИНН 7734202860) основан в 1992 году. Конечным бенефициаром банка является основатель концерна "Россиум", президент банка Роман Авдеев. МКБ является универсальным кредитно-финансовым учреждением, предоставляющим весь спектр банковских услуг.



Чистая прибыль МКБ по МСФО за 9 месяцев 2019 года снизилась до 11.9 млрд руб.



"AK&M" от 28.04.2020