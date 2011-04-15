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28/04/2020
13:15

Московский кредитный банк на два года отменяет комиссии за переводы по номеру телефона

Московский кредитный банк (МКБ) с 1 мая 2020 года отменяет комиссии за переводы по номеру телефона в рамках системы быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в сообщении банка.

Акция продлится до 30 июня 2022 года. Переводы СБП доступны в мобильном приложении, в ближайшее время появятся также в интернет-банке МКБ.

Акция распространяется на переводы, совершённые за счёт собственных средств, кредитные средства не учитываются.

Московский кредитный банк (МКБ, ИНН 7734202860) основан в 1992 году. Конечным бенефициаром банка является основатель концерна "Россиум", президент банка Роман Авдеев. МКБ является универсальным кредитно-финансовым учреждением, предоставляющим весь спектр банковских услуг.

Чистая прибыль МКБ по МСФО за 9 месяцев 2019 года снизилась до 11.9 млрд руб.

"AK&M" от 28.04.2020
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