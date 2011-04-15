СКБ-банк присоединит Газэнергобанк

Екатеринбургский СКБ-банк намерен присоединить санируемый с 2015 года Газэнергобанк. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.



Объединённая сеть сократится на 35%, а банк сосредоточится на цифровой трансформации. Будут закрыты нерентабельные точки в городах с населением до 40-50 тыс.



Напомним, в феврале 2020 года агентство AK&M сообщало, что Банк России рассмотрел и утвердил изменения в план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Калужского газового и энергетического акционерного банка "Газэнергобанк", включая план финансового оздоровления банка.



Тогда сообщалось, что приоритетным направлением деятельности банка станет кредитование физических лиц, развиваемое совместно с инвестором банка - ПАО "СКБ-банк".



План финансового оздоровления предусматривает присоединение Газэнергобанка к СКБ-банку к концу 2028 года. Объединённый банк будет соблюдать установленные Банком России обязательные требования с учётом надбавок к нормативам достаточности капитала, предъявляемым к финансовой устойчивости кредитных организаций.



Газэнергобанк был "дочкой" Пробизнесбанка, у которого ЦБ отозвал лицензию в 2015 году. Санатором Газэнергобанка СКБ-Банк утверждён также в 2015 году.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 28.04.2020