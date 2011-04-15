Опасный банковский троян распространяется через фейковые видео о коронавирусе, ESET

Компания ESET, международный эксперт в области информационной безопасности, сообщает о всплеске активности банковского трояна Grandoreiro на фоне пандемии COVID-19.



Ранее Grandoreiro распространялся в основном при помощи спама через фейковые обновления Java или Flash. В настоящее время эксперты ESET обнаружили, что он стал скрываться в видео на поддельных сайтах, обещающих предоставить секретные данные о коронавирусе. Однако после попытки воспроизвести ролик, начинается загрузка вредоноса на устройство пользователя.



Среди функций бэкдора Grandoreiro: манипулирование окнами, самообновление, захват клавиш, моделирование действий мыши и клавиатуры, управление браузером жертвы и навигация по выбранным URL-адресам; перезапуск устройств, блокировка доступа к определённым веб-сайтам.



Троян собирает различную информацию о скомпрометированных устройствах: название компьютера, имя пользователя, версия операционной системы; выясняет, установлено ли приложение для защиты доступа к онлайн-банкингу; получает список установленных продуктов безопасности. Некоторые его версии также способны похищать учётные данные, хранящиеся в Google Chrome и Microsoft Outlook.



В отличие от других банковских троянов, Grandoreiro использует довольно небольшие сети для распространения. Для различных кампаний выбираются разные типы загрузчиков, которые нередко хранятся в известных публичных онлайн-сервисах, таких как GitHub, Dropbox, Pastebin, 4shared или 4Sync.



"AK&M" от 28.04.2020