Работников Чаяндинского месторождения начнут вывозить из Якутии в ближайшие дни. О соответствующей договорённости с ПАО "Газпром" сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.



Как отметил пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве, на месторождении сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавируса.



На месторождении расположено 34 вахтовых посёлка различных подрядных организаций Газпрома, где размещено более 10 тыс. человек. В настоящее время 56 человек находится в больницах Якутии. Ещё 39 работников ранее вывезли на лечение в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа.



Глава Якутии также добавил, что по поручению заместителя председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой, 30 апреля МЧС начнёт разворачивать на территории месторождения мобильный госпиталь.



Напомним, 11 апреля стало известно, что у нескольких работников Чаяндинского месторождения подозрение на коронавирусную инфекцию. По этому поводу глава Якутии Айсен Николаев обратился к полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу, министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и главе ПАО "Газпром" Алексею Миллеру. В "Газпром добыча Ноябрьск" по предложению главы республики был создан оперативный штаб для принятия мер по локализации возможного очага заражения. 17 апреля Указом главы Якутии на территории Чаяндинского НГКМ был введен карантин, въезд и выезд с территории ограничены для недопущения распространения инфекции.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



"AK&M" от 28.04.2020