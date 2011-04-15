ЦБ ожидает сокращения необеспеченного потребкредитования в 2020 году на 5%

Темпы роста кредитования в 2020 году будут низкими. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании по вопросам банковской деятельности в Госдуме, свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте ЦБ.



Спад коснется и необеспеченных потребительских кредитов. По оценке ЦБ, данный показатель может сократиться 5%. В прошлом году рост необеспеченных кредитов составил 21%.



Ситуация в ипотеке, по словам Э.Набиуллиной, будет лучше, благодаря мерам поддержки.



В корпоративном кредитовании, по оценке ЦБ, ожидается небольшой рост портфеля, прежде всего потому, что крупные компании обращаются к российской банковской системе, уходя с внешних рынков, облигационного рынка.





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