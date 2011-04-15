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28/04/2020
15:23

Чистый убыток Уралкалия по РСБУ за I квартал составил 31.6 млрд руб. против прибыли в 26.963 млрд руб. годом ранее

Чистый убыток ПАО "Уралкалий" по РСБУ за I квартал 2020 года составил 31.6 млрд руб. против прибыли в 26.963 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в отчете компании.

Выручка сократилась на 25.5% до 32.533 млрд руб. с 43.688 млрд руб., валовая прибыль - на 35.8% до 21.071 млрд руб. с 32.821 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 37.382 млрд руб. против прибыли в 32.628 млрд руб.

Уралкалий (ИНН 5911029807) создан путём слияния активов ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит", которое было завершено 16 июня 2011 года.

Чистая прибыль Уралкалия по МСФО за 2019 год составила $1.207 млрд против убытка $97 млн годом ранее. Выручка выросла на 1% и составила $2.782 млрд, показатель EBITDA - на 8% до $1.578 млрд.

"AK&M" от 28.04.2020
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