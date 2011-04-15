Треть банковских кредитов приходится на наиболее уязвимых заемщиков, ЦБ

Банк России ожидает роста просрочки и проблемных кредитов. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании по вопросам банковской деятельности в Госдуме, свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте регулятора.



Сейчас наиболее уязвимые заемщики, чьи доходы сильно упали, это физические лица. По оценке ЦБ, это более половины заемщиков банков, большая часть МСП, а также компании пострадавших отраслей.



По предварительным оценкам, суммарно на эти группы заемщиков приходится около 19 трлн руб., или около трети совокупного кредитного портфеля.



Э.Набиуллина подчеркнула, что ЦБ предоставил банкам право временно не увеличивать резервы по очень широкому кругу кредитов, потому что ожидает, что большая часть заемщиков вернется к нормальному обслуживанию долга. По кредитам, которые окажутся проблемными даже после реструктуризации, банки будут создавать резервы постепенно.



Кредитные ставки, по прогнозу регулятора, должны стабилизироваться. "С одной стороны, конечно, для банков выросли кредитные риски, но с другой стороны, спрос на заемные ресурсы, вероятно, будет ограниченным, и это сдержит рост ставок. Плюс, как я уже сказала, мы снизили ключевую ставку, и у банков есть возможность привлекать более дешевые средства. Но все же для некоторых заемщиков с учетом возросших кредитных рисков ставки могут несколько возрасти", - подчеркнула глава Банка России.



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