Акционеры The Stars Group и Flutter Entertainment одобрили слияние компаний

Акционеры The Stars Group и Flutter Entertainment plc. одобрили слияние компаний. Об этом сообщает 5 Star Igaming Media.



Ожидается, что сделка будет завершена в мае 2020 года.

Ранее объявленный план соглашения между Stars Group и Flutter был утвержден специальной резолюцией в соответствии с законом "О коммерческих корпорациях" (Онтарио), согласно которому Flutter приобретает все выпущенные и находящиеся в обращении обыкновенные акции Stars Group.



The Stars Group Inc. (ранее Amaya Inc., Amaya Gaming Group Inc. и Rational Group) - канадская компания по азартным играм и онлайн-азартным играм, торгуемая на Nasdaq и фондовой бирже Торонто со штаб-квартирой в Торонто, провинция Онтарио, Канада.



Компания производит и предлагает онлайн-игровые продукты и услуги, включая покер, казино и букмекерские конторы, через свое подразделение онлайн-игр Stars Interactive, в частности, онлайн-бренды PokerStars, PokerStars Casino, Bet Stars и Full Tilt Poker.



Группа Stars также является владельцем брендов PokerStars Championship, PokerStars Festival и MEGASTACK live poker tournament, а также брендов live poker rooms, включая PokerStars Live at the Hippodrome Casino London, PokerStars Live at the City of Dreams в Макао и PokerStars Live at the City of Dreams в Маниле.



Штаб-квартира Stars Interactive находится в Ончане, Остров Мэн, где PokerStars открыл офис в 2005 году почти через пять лет после своего основания.



Flutter Entertainment plc (ранее Paddy Power Betfair plc) - букмекерская холдинговая компания, созданная в результате слияния Paddy Power и Betfair со штаб-квартирой в Дублине (Ирландия). Она котируется на Лондонской фондовой бирже и включена в индекс FTSE 100. Компания располагает различными брендами, включая Betfair, Paddy Power, Sportsbet, TVG и FanDuel.



Paddy Power и британский конкурент Betfair согласовали условия слияния 8 сентября 2015 года.



Новая компания поддерживает отдельные бренды в Великобритании, Ирландии и Италии и состоит из четырех подразделений: онлайн, розничная торговля, подразделения в Австралии и США. Онлайн-подразделение включает Paddy Power и Betfair в Великобритании и Ирландии. Betfair также управляет онлайн-биржей ставок.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"