ЦБ рекомендует банкам ограничить выплату бонусов и дивидендов, чтобы поддержать свою подушку безопасности. Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на совещании по вопросам банковской деятельности в Госдуме, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте регулятора.



Э.Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не ожидает возникновения значительного дефицита капитала, потому что к этой ситуации банковский сектор подошёл с запасом капитала. Но он неравномерно распределён по системе и не до конца понятна глубина стресса.





"AK&M" от 28.04.2020