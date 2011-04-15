Э.Набиуллина предлагает расширить систему страхования вкладов

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает целесообразным расширить систему страхования вкладов. Об этом глава ЦБ заявила на совещании по вопросам банковской деятельности в Госдуме, свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте регулятора.



"Думаю, что было бы правильно сейчас расширить систему страхования вкладов. Это те вопросы, которые мы давно обсуждаем. В частности, распространить ее на счета социально значимых некоммерческих организаций, счета ТСЖ на капитальный ремонт и в отдельных случаях увеличить страховые выплаты до 10 млн руб.", - подчеркнула Э.Набиуллина.





"AK&M" от 28.04.2020