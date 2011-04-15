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28/04/2020
16:07

Необходимо расширить механизм прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны государства, Э.Набиуллина

Если продолжать увеличивать для банков бремя поддержки заёмщиков, могут возрасти риски для финансовой системы или банки не смогут наращивать кредитование. Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на совещании по вопросам банковской деятельности в Госдуме, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте регулятора.

"И если они не смогут наращивать кредитование, когда эпидемия пойдёт на спад, то восстановление экономики затянется", - подчеркнула глава ЦБ.

В связи с этим Э.Набиуллина призвала расширить механизмы прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны государства, чтобы избежать такого развития событий.


"AK&M" от 28.04.2020
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