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28/04/2020
16:15

Банки выдали бизнесу на поддержку занятости 15 млрд руб.

На поддержку занятости, по состоянию на 27 апреля 2020 года, выдано более 15 млрд руб. по 5.37 тыс. договорам на беспроцентные кредиты. Об этом свидетельствуют данные мониторинга по 26 банкам, подписавшим соглашение с Минэкономразвития.

Три дня назад, по состоянию на 23 апреля, было выдано около 9.9 млрд руб.

К настоящему времени в Минэкономразвития поступило 43 заявки от банков на присоединение к программе (на общую сумму выдачи кредитов 27 млрд руб.). Число банков, подписавших соглашения с Минэкономразвития, выросло до 31 с 26.

К программе присоединились "СДМ-Банк", АКБ "Энергобанк", банк "Левобережный", КБ "Центр-инвест", АО "Владбизнесбанк".

"AK&M" от 28.04.2020
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