Сумма отсрочек по аренде госимущества в 2020 году может составить 11.5 млрд руб.

Минэкономразвития начало мониторинг хода реализации мер поддержки предпринимателей, предусматривающих отсрочку по арендным платежам.



По данным на 24 апреля в Росимущество поступило 304 обращения от субъектов МСП на заключение дополнительных соглашений к договорам аренды, позволяющих отсрочить платежи наиболее пострадавших категорий предпринимателей. 230 допсоглашений уже заключены, из них 195 - об отсрочке на 92.3 млн руб. и 35 - об освобождении на 26.7 млн руб. Сумма общего объёма потенциальной отсрочки за 2020 год может составить 11.5 млрд руб.



По данным о заключенных допсоглашениях с предпринимателями из 37 субъектов РФ на 24 апреля там заключено более 700 дополнительных соглашений с участием более 2 тыс. арендодателей. Отсрочка была предоставлена в отношении порядка 5 тыс. объектов недвижимого имущества (в отношении регионального имущества на 1.75 млрд руб., в отношении частного имущества на 1.1 млрд руб.). Общий объём возможной к предоставлению регионами отсрочки за 2020 год прогнозируется на уровне не ниже 4 млрд руб. В свою очередь, объём недополученных доходов при освобождении от уплаты арендных платежей составит около 3.7 млрд руб.





"AK&M" от 28.04.2020