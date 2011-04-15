Московская Биржа выплатит дивиденды за 2019 фингод на 18.1 млрд руб.

Акционеры ПАО "Московская Биржа" утвердили выплату дивидендов по результатам 2019 финансового года на 18.1 млрд руб., или из расчёта 7.93 руб. на обыкновенную акцию, что соответствует 89% консолидированной чистой прибыли по МСФО за 2019 год. Об этом говорится в сообщении биржи.



Акционеры утвердили годовой отчёт и годовую бухгалтерскую отчётность Московской Биржи, а также распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов по результатам 2019 финансового года.



Выплаты дивидендов акционерам состоятся не позднее 22 июня 2020 года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 мая 2020 года.



Группа "Московская Биржа" включает ПАО "Московская Биржа", которое управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы также входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчётный депозитарий"), а также клиринговый центр (НКО НКЦ (АО)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской Бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.



Московская Биржа образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп - Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС (год основания 1995).



"AK&M" от 28.04.2020