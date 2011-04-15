Московский кредитный банк продлевает отмену комиссий за обслуживание карт до 1 июня

Московский кредитный банк (МКБ) продлевает отмену комиссий за обслуживание карт Москарта и Москарта Black для всех держателей до конца мая. 1 мая и 1 июня списания комиссий по этим карточным продуктам не будет, вне зависимости от выполнения тарифных условий. Об этом говорится в сообщении банка.



Московский кредитный банк (МКБ, ИНН 7734202860) основан в 1992 году. Конечным бенефициаром банка является основатель концерна "Россиум", президент банка Роман Авдеев. МКБ является универсальным кредитно-финансовым учреждением, предоставляющим весь спектр банковских услуг.



Чистая прибыль МКБ по МСФО за 9 месяцев 2019 года снизилась до 11.9 млрд руб.



"AK&M" от 28.04.2020