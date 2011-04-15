Чистая прибыль Энел Россия за I квартал по МСФО упала на 51.4% до 1.456 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Энел Россия" за I квартал 2020 года по МСФО сократилась на 51.4% до 1.456 млрд руб. с 3 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщила компания.



Выручка сократилась на 36.9% до 12.052 млрд руб. с 19.101 млрд руб., показатель EBITDA - на 37.2% до 3.326 млрд руб. с 5.296 млрд руб.



ПАО "Энел Россия" входит в группу Enel. Производственными филиалами "Энел Россия" являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность общества составляет 5628.7 по выработке электроэнергии и 2032 Гкал/ч по выработке тепла. Также компания временно управляет угольной Рефтинской ГРЭС установленной мощностью 3800 МВт. Помимо этого, "Энел Россия" реализует три проекта в сфере ветрогенерации: Азовская ВЭС (90 МВт), Кольская ВЭС (201 МВт), Родниковская ВЭС (71 МВт).



Компания была зарегистрирована в Екатеринбурге 27 октября 2004 года под наименованием ОАО "ОГК-5". 7 июля 2009 года решением годового собрания акционеров Общество переименовано в ОАО "Энел ОГК-5", а 8 августа 2014 года ИФНС России зарегистрировала новую версию устава компании с фирменным наименованием ОАО "Энел Россия". 25 июня 2015 года компания сменила свою организационно-правовую форму и была переименована в ПАО "Энел Россия".



Уставный капитал ПАО "Энел Россия" составляет 35371898370 руб. и разделён на обыкновенные акции номиналом 1 руб.



Доля Enel S.p.A. в уставном капитале компании - 56.43%, доля PFR Partners Fund I Limited - 19.03%, доля Prosperity Capital Management Limited - 5.74%, доля прочих миноритарных акционеров - 18.8%.



Акции ПАО "Энел Россия" включены в котировальный список первого уровня на биржевой площадке "Московская биржа ММВБ-РТС".



Чистая прибыль ПАО "Энел Россия" по МСФО за 2019 год упала на 88.4% до 896 млн руб. с 7.699 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль от обычных видов деятельности составила 7.453 млрд руб. против 7.699 млрд руб. (-3.2%). Выручка сократилась на 10.1% до 65.835 млрд руб. с 73.265 млрд руб., показатель EBITDA - на 11.1% до 15.318 млрд руб. с 17.225 млрд руб.



"AK&M" от 28.04.2020