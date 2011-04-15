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28/04/2020
16:44

Почта Банк и ВТБ Капитал Инвестиции запустили фонд для инвестиций в золото

Почта Банк предложил своим клиентам эксклюзивные возможности и условия инвестирования в золото. Специально для этого совместно с ВТБ Капитал Инвестиции был создан инвестиционный фонд "Почта Банк – Золото". Об этом говорится в сообщении банка.

Его инвестиционная стратегия предполагает получение дохода за счёт роста стоимости драгоценного металла, цена которого в условиях макроэкономической нестабильности стремительно увеличивается. ПИФ дополнит линейку защитных инвестиционных инструментов Почта Банка, что особенно актуально в текущих условиях повышенной волатильности на рынках.

Активы фонда будут размещаться в Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF, который инвестирует средства через физическую покупку золота и отражает динамику цены на золото в слитках. Одним из уникальных преимуществ ПИФа является низкий порог входа и докупки паёв для инвесторов - от 1 тыс. руб. При сроке владения паями фонда свыше трёх лет предоставляется освобождение от уплаты НДФЛ (на сумму инвестирования до 9 млн руб.). Инвестирование бессрочно, при этом вывести часть денежных средств или всю сумму можно в любой день без потери накопленного дохода.

Приобрести паи фонда можно в мобильном или интернет-банке "Почта Банк Онлайн" в разделе "Инвестиции", а также в отделениях банка и в управляющей компании. Помимо инвестиций в золото в линейке инвестиционных инструментов Почта Банка присутствуют ОФЗ-н и ПИФы ВТБ Капитал Инвестиции.

"Почта Банк" - универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и "Почтой России" в 2016 году. Банк ВТБ и "Почта России" владеют по 49.999988% акций банка, ещё две акции принадлежат президенту-председателю правления банка Д.Руденко. Банк развивает региональную сеть на базе отделений "Почты России".

Чистая прибыль "Почта банка" по МСФО за девять месяцев 2019 года выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 4.5 млрд руб. Операционные доходы банка за отчётный период увеличились на 19% до 35.3 млрд руб. Чистые комиссионные доходы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросли на 26% до 22.5 млрд руб. Кредитный портфель банка (до вычета резервов) в январе-сентябре увеличился на 30% и составил 397 млрд руб., портфель кредитов наличными вырос на 32% и составил 334 млрд руб., портфель кредитных карт - на 39% до 21 млрд руб.

"AK&M" от 28.04.2020
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